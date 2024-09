Riigikantselei allkirjastas USAga vastastikuse mõistmise memorandumi

«Venemaa on Ukraina vastu algatatud agressioonisõja jooksul selgelt hoogustanud oma tegevusi infomanipulatsiooni vallas,» selgitas Peterkop. «Nii Euroopas kui ka USAs on paljastatud ulatuslikke desinformatsioonivõrgustikke, kus Kremli trollid on üritanud levitada valesid, et õhutada pingeid meie ühiskondades ja õigustada oma agressiooni Ukraina vastu,» lisas ta.