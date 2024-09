Zelenskõi arutas ICC prokuröri Khaniga Rooma statuudi tähtsust

Presidendikantselei pressiteenistuse vastavasisulist teadaannet vahendas meediakanal Ukrinform.

«Täname teid kõige eest, mida meie heaks teete. Teie toetuse ja teie otsuse eest osaleda konverentsil United for Justice. Iga signaal on meie jaoks oluline ja on ülioluline, et maailm meid kuuleks,» sõnas Zelenskõi Khanile.

President rõhutas korduvalt koostöö olulisust ICC ja Ukraina peaprokuratuuri vahel.

Lisaks tuletas Zelenskõi meelde, et Ukraina on ratifitseerinud Rooma statuudi ja rõhutas, kui oluline on tagada, et kohtuotsuseid Vene sõjakurjategijate vahistamismääruste kohta ei ignoreeritaks.

Kohtumisel arutati ka jõupingutusi Ukraina laste sunniviisilise ümberasustamise ja väljasaatmise vastu võitlemisel ning nende kuritegude uurimist.

Euroopa Liit kritiseeris teisipäeval Mongooliat, kuna viimane ei jõustanud ICC vahistamismäärust riiki väisanud Vene diktaatori Vladimir Putini suhtes.

«EL peab kahetsusväärseks, et Mongoolia, ICC Rooma statuudi osalisriik, ei pidanud kinni oma statuudijärgsest kohustusest viia täide antud vahistamismäärus,» ütles ühenduse kõneisik avalduses.

Mongoolia valitsuse pressiesindaja ütles oma kommentaaris väljaandele Politico, et Mongoolia on energiasõltuv ja ei saa seetõttu täita rahvusvahelist vahistamismäärust Ukrainas sõjakuritegudes süüdistatava Venemaa režiimi juhi Putini suhtes.

«Mongoolia impordib 95 protsenti naftasaadustest ja üle 20 protsendi elektrist meie lähinaabrusest. Varem on tarnetes olnud tehnilistel põhjustel katkestusi. See tarne on meie ja meie inimeste eksistentsi tagamiseks ülioluline,» rääkis pressiesindaja.

Kõneisik lisas, et Mongoolia on kõigis oma diplomaatilistes suhetes alati säilitanud neutraalse poliitika, mida on näidanud riigi senised avaldused.

Valitsuse pressiesindaja lisas ka, et Putini visiit on kooskõlas ajaloolise pretsedendiga, mille kohaselt riigipead tähistavad ühiselt aastapäeva, mil Nõukogude ja Mongoolia väed võitsid Jaapanit Halhõn Goli lahingus 1939. aastal.