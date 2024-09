Starmer arutab Bideniga muu hulgas Ukraina kaugmaarünnakute teemal

Biden ise on kinnitanud, et asjaga tegeletakse.

Starmeri visiit Washingtoni on juba teine juuli alguses alanud peaministriaja jooksul.

Kaugrünnakuid arutati juba kolmapäeval Kiievis USA ja Suurbritannia välisministrite Antony Blinkeni ja David Lammy visiidi ajal, kuid vähemalt siis veel selleks luba ei antud.

Nüüd on kõigi pilgud suunatud Bideni ja Starmeri kohtumisele.

Ukraina on pikka aega taotlenud luba kasutada lääne rakette, et rünnata Venemaa sõjaväebaase, kust saadetakse teele pommitajad, mis ründavad Ukraina linnu.

Läänes on selles osas olnud kõhklusi, sest on kardetud, et kaugrünnakute lubamine võib kaasa tuua sõja laienemise.

Isegi kui luba ei muudaks sõda pöördeliseks, siis raskendaks see Venemaal oma sõjalisi operatsioone Ukrainas oma territooriumilt toetada.

Peamiselt on loa andmine olnud USA ülesandeks. President Biden on öelnud, et selle kallal töötatakse.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis mais märku, et Ukrainal on Prantsusmaa nimel lubatud rünnata sihtmärke Venemaal, kust Ukrainat on rünnatud.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre sõnul räägivad Starmer ja Biden muu hulgas Ukraina toetamisest, relvarahu saavutamisest Gazas ja Punase mere laevanduse kaitsmisest Jeemeni mässuliste rünnakute eest.

Jean-Pierre andmetel kavatseb Biden ühtlasi rõhutada USA ja Suurbritannia vahelise erilise suhte edasist tugevdamist.

Venemaa diktaator Vladimir Putin ütles neljapäeval, et kui Lääs annab Ukrainale loa kasutada kaugmaarelvi sihtmärkide vastu sügaval Venemaal, siis tähendaks see sõda NATO ja Venemaa vahel.

«See muudaks väga tõsiselt selle konflikti olemust. See tähendaks, et NATO riigid on sõjas Venemaaga,» ütles Putin riigitelevisioonis.

«Kui see on nii, siis võttes arvesse konflikti olemuse muutust, peame me tegema kohaseid otsuseid lähtuvalt ohtudest, mis meile vastu vaatavad,» jätkas diktaator.

«Otsus lubada Kiievil anda õhulööke sügavale Venemaale on otsus selle kohta, kas NATO riigid on sõjalise konfliktiga otseselt seotud või mitte,» lisas Putin.