Valitsus annab raha rahvusraamatukogu ja kunstihoone ehituse lõpetamiseks

Kultuuriminister Heidy Purga (RE) sõnul tuleb pooleliolevad objektid valmis ehitada enne, kui uute projektide jaoks kellu haarata.

«Nii rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone kui ka Tallinna kunstihoone tähistavad sel nädalal oma sünnipäeva. Seega on sümboolne ja eriti suur rõõm, et just nüüd valitsus selle kauaoodatud otsuse tegi,» ütles Purga.

Ta mätkis, et arhitekt Raine Karbi loodud rahvusraamatukogu Tõnismäe maja on Eesti 20. sajandi arhitektuuri üks tippteoseid.

«Täna oleme hoone rekonstrueerimise lõpusirgel, vaja on see veel sisustada. Taasavatud rahvusraamatukogu saab olema oluline kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskus, rääkimata raamatukogu kesksest rollist meie mälu säilitajana,» rääkis minister.

Kunstihoone kohta märkis Purga, et see on eesti kunsti järjepidevuse kandja ja väärikaim hoone, kus kunsti luuakse ja publikuni tuuakse.

«Siin väärtustatakse meie kunstnikke, kes kiht-kihi haaval kultuurikihti loovad. Lubadus see 90-aastane muinsuskaitsealune pärl korda teha anti juba pikka aega tagasi ning mul on rõõm, et ka raskel ajal saab sellest kinni pidada,» lisas Purga.