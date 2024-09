FOTOD Lubati meeter, saadi neli: Sakus sirgub koduaias puukõrgune päevalill

Sealsed elanikud Anu ja Meelis tunnistavad, et varem pole nad päevalilli kasvatanud, ent tänavu kevadel otsustasid kurkide ja tomatite kõrvale ka mõned päevalilled külvata. «Käisin siinsamas kodupoes tomatitaimi ostmas ja siis mõtlesin, et võtan ühe väikese paki päevalilleseemneid ka,» meenutab Anu.

Aprillis taimede ettekasvatamisega alustanud Anu meenutab, et vahepealne vaatepilt polnud paljulubav. «Taimed olid nii nirud ja mõtlesin, et viskan need ära. Panin lilled seina äärde rooside juurde kasvama, et nad väga silma ei paistaks, kui nad nõrgad on,» ütleb ta.