Esimene neist räägib, et kusagil seisavad reas suured ministeeriumid, igaühes 5000 ametnikku. Ja kui saaks ametnike armee ära kärpida, oleks kõik hästi. Seda toetavad rahandusministeeriumi enda andmed: Eestis oli 2023. aasta lõpus137 644 avaliku sektori töötajat.

Poliitikud pareerivad, et «avaliku sektori töötaja» mõiste on palju laiem. Selle arvu sees on ka õpetajad, politseinikud, kultuuritöötajad, kaitseväelased.