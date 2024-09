Luubi all Riigi ametkond paisub ühest servast nagu pärmi peal, teises otsas käib koonerdamine

Eelmise aasta lõpus maksis riik palka 132 114 töökoha eest (rahandusministeerium rehkendab täistööajaga, nt kaks poole kohaga töötajat on arvestatud üheks töökohaks). Viie aastaga (2019–2023) on riigi leivale juurde tulnud ligi 5000 inimest, kuid keskmine riigi makstav palk on Eesti keskmisest palgast märkimisväärselt ette rallinud, kerkides 36 protsenti 30 asemel.