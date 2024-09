Pevkur Leedus: soovime Leeduga rohkem ühiseid kaitsehankeid

«Eesti ja Leedu mõistavad Venemaa agressioonisõja valguses ühtviisi tänaseid julgeolekuväljakutseid – nagu meie, on ka Leedus tõstetud kaitsekulutused üle kolme protsendi piiri, tehakse jõupingutusi võimearenduse eesmärkide täitmiseks ja erasektor on järjest enam kaitsevaldkonnast huvitatud,» ütles Pevkur, lisades, et kõigis neis teemades on kindlasti võimalik leida koostöökohti, aga kõige kiiremini saaksime edasi liikuda ühishangetega.