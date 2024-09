Riigikogu esimees tänas suurpõgenemise aastapäeval Rootsit

Riigikogu esimees juhtis tähelepanu, et eestlaste, lätlaste ja leedulaste suurpõgenemisest alates on maailmas palju muutunud, kuid mõned asjad on jäänud samaks või on uuesti esile kerkinud. «Sünge reaalsus on see, et tänane Venemaa käitub üsna samamoodi nagu stalinistlik Nõukogude Liit, omades sarnaseid imperialistlikke ambitsioone,» märkis ta ning lisas, et Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tulemusel on Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu vastu võtnud kümneid tuhandeid Ukrainast pärit põgenikke – inimesi, kes on oma kodudest põgenenud samadel põhjustel kui eestlased, lätlased ja leedulased 80 aastat tagasi.