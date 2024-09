AVALDUS Keskerakond lahkub Euroopa liberaalsete parteide ühendusest

Jana Toom: Renew'sse ma jään!

Jana Toom Foto: Eero Vabamägi

Eurosaadik Jana Toom rääkis Postimehele, et volikogu hinnangul kattuvad ALDE punktid järjest vähem Keskerakonna programmiliste punktidega. Volikogus peetud arutelu oli pikk. «Otsustati lahkuda ALDEst, samas jättes endale võimaluse edasiseks koostööks seal, kus meie seisukohad kattuvad suuremas osas. Vaatame Euroopas ringi ja otsime endale uut poliitilist kodu,» kirjeldas ta.

Täna ei räägitud liitumisest ECRiga? «Isegi ei mainitud seda, õnneks, ütlen ma,» vastas Toom.

Te olete pikalt ALDE perekonda kuulunud. Kuidas te ennast tunnete? «Ma ütlesin, et ma ei lahku Renew fraktsioonist. Seal on 77 liiget, kellest 42 liiget kuuluvad ALDE erakondadesse ja teised kuuluvad Euroopa Demokraatidesse või Rahvaparteisse. Issanda loomaaed on kirju ja Renew on ka kirju. Sinna ma jään, siin ei ole ka küsimust,» rõhutas Toom. Eurosaadikul on ideid, millisesse erakonda võiks kuuluda ALDE asemel, kuid enne räägib ta seda erakonna sees. «Mul on omad eelistused! Aga kindlasti ECR ei kuulu nende poliitperekondade hulka, kuhu võiks Keskerakond kuuluda,» rõhutas Toom.