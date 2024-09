Zelenskõi: Ukraina ei ole veel saanud luba kaugrünnakuteks Venemaal

Zelenskõi kinnitas, et Ukraina tahab rünnata sõjaväebaase, mida Venemaa kasutab Ukraina territooriumi pommitamiseks.

«Kõik vaatavad USA poole. Kõik ootavad selles osas otsuseid. Me tahame kasutada neid relvi, et rünnata meie riiki pidevalt pommitavaid Vene reaktiivlennukeid nende sõjaväebaasides ja mitte tsiviilinfrastruktuuri,» seletas Zelenskõi telekanalile.

«Nad kasutavad neid reaktiivlennukeid mitte ainult rakettide väljatulistamiseks. Nad viskavad iga kuu ainuüksi meie territooriumi idaossa umbes 4000 juhitavat pommi. Ja need pommid ja raketid tabavad Ukraina tsiviilelanikkonda, koole ja energiataristut. Need juhitavad pommid hävitasid 80 protsenti meie energiainfrastruktuurist,» rääkis president.

Riigipea märkis, et partneritega kohtudes andis ta neile juba teada, et nad on liiga kaua oodanud.

«Nüüd on Moskva hakanud oma reaktiivlennukeid viima 100 või 150 kilomeetri kaugusel asuvatest baasidest 300-500 kilomeetri kaugusele. Pärast seda ütlen teile, et nüüd on meil vaja veel rohkem lubasid,» tõdes Zelenskõi.

Küsimusele, kas Ukrainal on praegu luba Venemaale sügavateks rünnakuteks, vastas president: «Ei.»

Zelenskõi kohtus laupäeval USA kongressi delegatsiooniga ja teavitas selle liikmeid praegusest olukorrast riigis.

«Kohtusin USA kongresmenide delegatsiooniga. Tähtis on hoida kõigil tasanditel partnereid täielikult kursis meie vajaduste ja seisukohtadega,» ütles riigipea.

«On ülioluline, et kõik, eriti sellised riigid nagu USA, viiksid tõesti operatiivselt ellu meie kokkulepped. See peaks rindel tunda olema,» lisas president.

Zelenskõi rõhutas, et igal sõjaliste abipakettidega viivitamisel on omad negatiivsed tagajärjed rindel, samas kui igal tõeliselt õigeaegsel ja kiirel tarnimisel on positiivsed mõjud.

USA ei kavatse muuta oma poliitikat seoses lääne relvade kasutamisega Ukraina poolt Venemaale pihta kauglöökide sooritamiseks, ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby reedel ajakirjanikele.

«Mingit muutust meie vaates Ukrainale kauglöögivõime pakkumise kohta kasutamiseks Venemaal ei ole,» vahendas Kirby sõnu Kyiv Independent.

«Ma ei ootaks ses osas suuremat teadet,» ütles ta, viidates spekulatsioonidele, et selline otsus tehakse teatavaks pärast president Joe Bideni ja Briti peaministri Keir Starmeri kohtumist Washingtonis.

Kui lääneriigid leevendasid pärast Venemaa pealetungi Harkivi oblastis maikuus teatud relvade piiriülese kasutamise piiranguid, jäid piirangud kauglöökidele sügavale Venemaale kehtima.