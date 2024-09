Borrell: Ukraina peab saama rünnata lennuväebaase kaugel Venemaal

«Zelenskõi tänas Itaaliat ja teisi partnereid nende pakutud õhutõrjesüsteemide eest, kuid neist ei piisa Ukraina tohutu territooriumi katmiseks. Eelkõige seetõttu, et Ukrainal ei ole endiselt volitusi rünnata neid lennuvälju ja stardipaiku sügaval Venemaa sees, kust need rünnakud alguse saavad. See võimaldab Vene agressoritel tuua Ukrainale karistamatult leina ja hävingut turvaliselt positsioonilt. Kui Ukrainal ei lubata rünnata kohti, kust rünnakud alguse saavad, siis jätkab Venemaa karistamatult Ukraina hävitamist,» seletas Borrell.