USA ja Ühendkuningriik: Venemaa võib Iraaniga jagada tuumasaladusi

Nii väitis Bloomberg viidates asjaga kursis olevatele Lääne ametnikele, kelle hinnangul on Kreml on viimastel kuudel suurendanud koostööd Teheraniga seoses Iraani ambitsioonidega hankida tuumarelvi.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja sõnul on Bideni administratsioon endiselt sügavalt mures Iraani tuumategevuse pärast. Biden on teinud selgeks, et USA on valmis kasutama kõiki riigi käsutuses olevaid vahendeid, et takistada Iraanil tuumarelva hankimist.