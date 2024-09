Politsei pidas kinni tuhandeid petukõnesid teinud mehed

Suvel said tuhanded Eesti inimesed automatiseeritud kõnesid, milles väideti, et mobiilside lepingut on vaja uuendada või vahetada. Kõne ajal paluti valida telefoni klaviatuurilt number üks, et rääkida edasi väidetava mobiilside operaatoriga. Seejärel suunati kõne hoopis välisriigi kõnekeskuses tegutsevale petturile.