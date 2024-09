OTSEPILT Erikomisjon hindab RMK puidumüügilepinguid

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu märkis, et tuleb tagada riigimetsa majandamine heaperemehelikult ja kooskõlas seaduse mõttega. «Eesti huvides on, et me ei müüks oma puitu odavamalt, kui see väärt on. Riigikontroll on välja toonud, et riik metsamaterjali müües ei ole täitnud seadust ja riik oleks võinud teenida suuremat tulu,» sõnas esimees. Reinsalu sõnul arutatakse istungil, kas RMKl tuleks sõlmida pikaajalisi kestvuslepinguid avalike enampakkumiste alusel, samuti kas lepingute sõlmimise ja muutmise süsteem peaks olema läbipaistvam.