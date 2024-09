Jana Toom: Jurtšenkole ei jää hääled külge

28. augustil rääkis Postimehele Julianna Jurtšenko, keda Sotsiaaldemokraatlik Erakond kinnitas Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadiks, et Keskerakond ei ole enam see erakond, kuhu ta kunagi astus ja kus ta on olnud 2008. aastast. «On olnud erinevaid aegu, nii võite kui ka kaotusi, aga on olnud ka tegureid, mis selle otsuseni viisid. Üks peamisi on Jaak Madisoni liitumine erakonnaga. Üks asi on tema retoorika ja teine, mis on minu jaoks olulised, on tema väärtushinnangud ja suhtumine naistesse. Paraku see ei ole minu jaoks vastuvõetav ja ma pidin selle otsuse langetama,» rääkis ta Postimehele.