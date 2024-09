Tallinna ühisgümnaasium paneb Estonia klaveri ostuks püsti staadionikontserdi

Kooli direktor Mehis Pever ütles Postimehele, et kontserdi eesmärk on teenida raha klaveri ostmiseks, mille nad on Tallinna klaverivabrikult tellinud. Peveri sõnul ei tea ta, et mõni teine kool oleks varem heategevuslikel eesmärkidel sellist kontserti korraldanud. «Staadionikontsert oli minu idee. Klassikalise muusika kontserte oleme me juba Estonia klaveri jaoks korraldanud, meil oli rõõm kuulata oma aulas isegi muusikaakadeemia rektori professor Ivari Ilja klaverimängu.»