Kahtlane ese ja paduvihm nõudsid lennujaama tähelepanu, kuid lennuliiklus jätkus tavapäraselt

Reedel avastati lennujaama lähistel raudtee ehitustööde käigus kahtlane ese. Kuna oli kahtlust arvata, et tegemist on lõhkekehaga, teavitati ka pommirühma. Sündmuskohale saabunud demineerijad tuvastasid siiski, et lõhkekehaga tegemist ei ole. «Lennujaama kriisigrupp oli valmisolekus, kuid lennuliiklust ei peatatud,» sõnas lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.