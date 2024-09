Antidepressandi kriis apteekides: «Kohe hommikul osteti viimased kolm karpi ära»

Antidepressandil Flux 20 on kogu Euroopas tarneraskused. Tarnehäire põhjuseks on ravimi nõudluse suurenemine ja samuti asjaolu, et mitmel Euroopa fluoksetiini tootjal on kvaliteediprobleem, mille tõttu pole ravimipartiisid turule lubatud. Leevendusena lubati turule teine antidepressant, kuid ka sel on tarneraskused.