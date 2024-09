Antidepressantide kriis apteekides: «Kohe hommikul osteti viimased kolm karpi ära»

«Lapsele on vaja antidepressanti Flux 20, mida ta peab võtma iga päev. Laupäeval selgus natuke ootamatult, et tal tabletid otsas. Esimese hooga läksin lähimasse apteeki, et uued osta, selgus et pole. Millal tuleb, ei tea – tarneraskused,» kirjeldas lapsevanem. Selgus, et Tallinnas üldse ei ole ning lähim on Maardus, kuid pühapäeval on see apteek kinni.