«Me rääkisime alustuseks sisuliselt rahandusministeeriumiga läbi, et kas nemad on valmis mingi analüüsi tegema, alustama mingit menetlust,» selgitas Tooming. «Aga jõudsime sinnani, et mõistlik on alustada sellest printsiibist, et RMK kui potentsiaalne ebaseadusliku riigiabi andja – me ei täna ei tea, et see oleks ebaseaduslik onju – siis tellimegi selle analüüsi ja sinna analüüsi lähteülesandesse andsid oma panuse nii kliima- kui rahandusministeerium. RMK tellib selle sõltumatu analüüsi ja Mikk siin mainis ka, et see on homme kuuldavasti nö avamisel ja siis aasta lõpuks peaksime siis saama selle vastuse sealt. See annab siis selle hinnangu, kas siin on ilminguid ebaseadusliku riigiabi osas. Kui on, siis tuleb need järgmised sammud võtta.»