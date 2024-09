Tartu Descartes'i kool lõi möödunud kevadel koostöös lapsevanematega ühele klassile pilootmeetmena käitumiskontrolli valgusfoori. See tähendab, et kui õpilane käitub mittekohaselt, näidatakse talle kollast kaarti, tuletamaks meelde, et tema käitumine ei olnud õppetegevuses või suhtluses oma klassikaaslastega sobilik.