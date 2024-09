«Kui riikliku lepitaja kantseleis töötab kokku kolm inimest, siis õiguskantsleri kantselei on oluliselt võimekam – näiteks on seal ettevõtluskeskkonna ja sotsiaalsete õiguste spetsialistid, kes saavad pakkuda suuremat tuge ka keerulisemate töövaidluste puhul. Lisaks on lepitamist vajavaid töötülisid vähe, mistõttu pole mõistlik pidada üleval dubleerivaid asutusi,» selgitas Keldo. Esialgse kokkuleppe järgi peaks õiguskantsleri eelarvesse rahalisi vahendeid lisanduma, kuid täpsemad detailid on veel läbirääkimisel ja kindlat summat veel ei teata.