«Euroopa peab aru saama, kui sarnased on põgenemised 1944. aasta Eestist ja 2022. aasta Ukrainast»

Need üritused on toimunud juba 2018. aastast. Sel aastal alustame Tartus, kus täna on kirjandusmuuseumis ettekanded kohanemislugudest ja konkreetsemalt sellest, mida tähendab olla naispagulane. See on seotud meie Euroopa Liidu projektiga, kirjutasime selle eesti keeles, mis on ju ELi ametlik keel, ning saimegi toetuse.

Asi ei ole ainult suurpõgenemises ja küüditamistes, vaid selles, et me kaotasime oma riigi. Riigi, mille me saime endale suure pingutusega. Sellepärast peaksime kõiki eestlaste jaoks suuri ja dramaatilisi sündmusi vaatama üheskoos ja ühtse jadana. Me ei tohi sellepärast ka kuidagi vähem tähtsustada väliseestlaste panust, ei ole mõtet kaaluda, kes kaotas rohkem, kes vähem. Tähtis on, et meie rahvas sai oma riigi tagasi. Rahvaste ja riikide ajalugu näitab, et seda ei juhtu väga tihti.