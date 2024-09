Munakanade puurispidamise keelamine on arutelu all olnud mitu aastat, kuna puudus kindlus, et selliste pidamistingimustega on võimalik tagada loomade piisav heaolu.

«Analüüsisime probleemi põhjalikult – kaasasime sektorit ja erinevaid huvipooli ning küsisime tagasisidet ka Euroopa Liidu riikidelt, kes puurispidamise keelamise otsuse on juba teinud. Analüüsi tulemusena jõudsime otsusele, et munakanade puurispidamine tuleb keelata. Samas soovime muudatused ellu viia meie ettevõtteid ja toidujulgeolekut ülemäära kahjustamata,» ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Maaelukomisjonis tekitas enim küsimusi üleminekuaeg, mis komisjoni hinnangul võiks olla 12 aastat. «Huvi ja teadlikkus loomade heaolust on tarbijate hulgas kasvanud, ka ettevõtja ja seadusandja peab sellega arvestama. Me ei välista, et tarbijate harjumused mõjutavad ettevõtteid juba varem muudatusi tegema, aga lähtuvalt ettevõtete varasematest investeeringutest loomade heaolu tagamiseks võiks periood olla pakutust pikem. Oluline on, et selliste muutuste tõttu meie toidutootjad ehk Eesti ettevõtted ei kannataks,» rääkis maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse.