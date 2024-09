INIMESTEST AEGAMÖÖDA Edit. Käivad kassid perenaise kannul

Fional on diabeet. Kui tuleb aeg tema veresuhkru taset kontrollida, ei poe ta peitu, vaid hüppab ise tooli peale ja laseb endal kõrvast vereproovi võtta. Fiona on terviseteadlik. Fiona on kass, mitte inimene. Kassid on ainsad imetajad, kes võivad diabeedist paraneda.

Bob on poiss, kes ihkab vabadust. Tema liigub turvakodus vabalt ringi. Bob on turvakodu veteran. Ta on siin juba 2015. aastast. Ta on koroonapositiivne ja see teeb ta kõhu aeg-ajalt ettearvamatuks. No teeb lahti vahel. Siis ta saab antibiootikume ja kõik saab jälle mõneks ajaks korda. Aga keegi ei taha endale koju võtta kassi, kellel kõht aeg-ajalt lahti. Nii ongi Bobi koduks jäänud turvakodu.

Seda kõike räägib mulle Edit. Edit Annusver on perenaine, Saaremaa kodutute kasside hea hoidja. Kohtun temaga Kuressaares MTÜ Lemmikloomade Turvakodu ruumides. Hetkel, mil temaga kohtun, on ta seal ainuke inimene 155 kassi seas. Kassid on jagatud jaokaupa eri tubadesse, mille esiseinaks võrk. Kõik on puhas, isegi õhk on puhas. Kõigest vaatab vastu hoolimine.