Muinsuskaitseamet ei luba Linnamäe hüdroelektrijaama paisu ümber ehitada

Linnamäe hüdroelektrijaama pais on suurim ja silmapaistvaim enne Teist maailmasõda ehitatud pais Eestis, mille valmimisest ja hüdroelektrijaama töölehakkamisest möödus tänavu aprillis 100 aastat. Paisu algupärane arhitektuurne lahendus ja konstruktsioonid, sh kalatrepp on suures osas algsel kujul säilinud. Linnamäe hüdroelektrijaam muutus ka taasiseseisvunud Eestis inimestele peatselt südamelähedaseks.

Eestis on muinsuskaitse all kolm hüdroelektrijaama või selle osa. Lisaks Linnamäe paisule on muinsuskaitse all Kunda ja Tudulinna hüdroelektrijaamad tervikuna.