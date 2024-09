Rahapesu andmebüroo lisas terrorismi rahastamisriskiga riikide hulka Kõrgõzstani, Tadžikistani ja Türkmenistani

Andmebüroo lisas Kõrgõzstani, Tadžikistani ja Türkmenistani nimekirja, kuna Kesk-Aasiaga seotud riskid on tõusnud terroristlike organisatsioonide tegevuse tõttu taas rohkem päevakorda.

Riskiriikide nimekirja kuulub Euroopa Liidu, üleilmse Financial Action Task Force’i (FATF) ja Eesti riiklikult pädevate ametiasutuste hinnangul 32 jurisdiktsiooni.

Rahapesu Andmebüroo asejuht Laura Aus märkis, et riskiriikide nimekirjas on endiselt Araabia Ühendemiraadid.

«Ehkki Ühendemiraadid ei ole enam FATFi nn hallis nimekirjas, on nad nüüd lisatud Euroopa Liidu kõrgema riskiga kolmandate riikide nimekirja, mille juures on peetud silmas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelist konteksti,» ütles Aus.

Kõrgem terrorismi rahastamise risk ei tähenda, et konkreetne riik rahastab terrorismi, vaid see viitab riskile, mis võib asjaolude kokkulangemisel realiseeruda. Riskiriikide kaudu lähenemine on pigem suunatud islamiäärmusluse tabamisele.