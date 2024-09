JUUTUUBERI TAPMINE VANGLAS Teenistusvalve soovitab pöörata vahistatute riskidele suuremat tähelepanu

«Seda kinnitab ka asjaolu, et aasta algusest kuni juunini ehk kuue kuu jooksul on tehtud Tallinna vanglas üle 2000 paigutuse, ja selle aja jooksul on toimunud vaid viis vahistatutevahelist intsidendi, mille puhul alustati kriminaalmenetlus. Probleeme tuvastasime otsuste kinnitamises, kus ajutisi ümberpaigutusi on allkirjastanud selleks mitte allkirjaõiguslik ametnik. Arengukoht seisneb ka paigutuste puhul otsuste põhjalikumas dokumenteerimises,» selgitas Kuuse.