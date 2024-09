Talv pole kaugel: Tallinn alustas riigi tähtsaima jõulukuuse otsimist

Valiku tegemisel võetakse arvesse kuuse välimust, hinda ja kaugust Tallinnast. Kuusk peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama ligipääsetavas kohas mitte kaugemal kui 150 kilomeetrit Tallinnast. Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis takistavad kraana tööd ja kuuse ohutut langetamist. Kuuske võib pakkuda maaomanik või tema esindaja.

Samas näiteks eelmisel aastal platsile toodud kuusk oli linnakeskkonna peaspetsialisti Külly Annuse sõnul aegade madalaim. Kui veel jalalt maha võttes arvati, et kuusk on umbes 15 meetrit kõrge, siis enne vedama hakkamist selgus, et tegelik kõrgus on 12–13 meetrit. Kuigi jõulupuu üheks nõudeks on seegi, et puu ei tohi olla kasvanud elektriliinides, siis ka see ei saanud toona takistuseks.

«Ideaalset ongi raske leida. Sel aastal oli alla 20 pakkumise, aga need ei sobinud: oli mitu torkavat hõbekuuske, pakuti liiga vanu, liiga kõrgeid või liiga väikseid. Kuigi see kuusk on ka senistest madalam, siis on see ilus ja kohev,» selgitas Annus möödunud aasta novembris.

Ehkki eelmisel aastal pandi kuusk Raekoja platsile püsti 23. novembril, siis sel aastal jõuab see sinna varem, kuna jõuluturg avatakse juba 22. novembril. Meelelahutusprogramm kestab Raekoja platsil sedapuhku 27. detsembrini.

«Mujal Euroopas on jõuluturud paljuski juba novembri viimasel nädalal avatud ning saavad detsembriga läbi. Ka Tallinna jõuluturu viimased aastad on näidanud, et rahvas tahaks Raekoja platsil pühademelu nautida varem. Samas on pärast pühi huvi ja käidavus märgatavalt vähenenud. Seega otsustasimegi, et avame varem, sulgeme ka varem,» ütles kesklinna vanem Sander Andla (RE).

Kuuse jõulupuuks esitamiseks tuleb hiljemalt 31. oktoobriks saata kiri e-posti aadressile kylly.annus@tallinnlv.ee koos kuuse foto, kõrguse, asukoha andmete, hinnasoovi ning omaniku kontaktinfoga. Lisainfot saab küsida eelmainitud meiliaadressil või telefoninumbril 514 6612. Kesklinna valitsus ootab ka ettepanekuid, kuidas võiks kuuske pärast raeplatsi ehtimist taaskasutada. Ühest varasemat puust on näiteks tehtud süütepakud, mida sai aasta jooksul erinevatel sündmusel põletada. Mullu sai kuusepuust energiatõhusa maja alustala.