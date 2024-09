SAATUSEAASTA 1944 Operatsioon Aster – Saksa väed jätavad Mandri-Eesti maha

Vagunite katuse servadesse olid löödud lauad, et pakkuda väikestki tuge inimestele, kes olid ruumipuudusel end sinna vinnanud.

Viljandist liikusid rongid veel vaid Pärnu suunal, viimse võimaluseni täis sõjaväelasi ja haavatuid. Vagunite katuse servadesse olid löödud lauad, et pakkuda väikestki tuge inimestele, kes olid ruumipuudusel end sinna vinnanud.

Tallinnast ja teistest Eesti sadamatest toimuva evakuatsiooni korraldmise põhiraskus langes Läänemere idalaevastiku ülemale viitseadmiral Theodor Burchardile, kuid 16. septembri seisuga oli Tallinnas minimaalselt vaba laevaruumi ning seda tuli alles hakata Eestisse koondama. 18. saadeti teele esimesed 3000 meest ning ruumipuuduse tingimustes otsustati evakueerimisele kuuluvad vangid saata jalgsimarsil teele Saaremaa suunas, et nad sealt hiljem meritsi evakueerida. Veel Klooga ja Lagedi laagrites olnud juudid otsustati viimasel hetkel 19. septembril kohapeal hukata, Nõukogude sõjavangid jõudsidki Saaremaa kaudu lõpuks Saksamaale. Patarei vanglast teele saadetud vangide konvoi jõudis päev pärast juutide massimõrva Kloogani. Hommiku saabudes selgus, et valvemeeskond on laiali jooksnud ning vangid läksid omal käel vastu järgnevatele sündmustele.