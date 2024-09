Kommunismiohvrite mälestusmuuseum saavutas täiskõrguse

5000-ruutmeetrise üldpinnaga muuseum avatakse 2026. aasta 14. juunil. Samal ajal töötab US Real Estate kompleksi järgmise etapi ehituse ettevalmistamisega. Lisaks muuseumile arendab US Real Estate hoone merepoolsele küljele 310-meetrise promenaadi, mis ühendab omavahel Kalaranna kvartali ja Noblessneri ning avab sellega linna merele.

Muinsuskaitse all olev suuremahuline ja keerukas kompleks rekonstrueeritakse ning osaliselt konserveeritakse. Esimese etapina valmib rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestusmuuseum. Muuseumi sisearhitektuuri lõid KOKO Arhitektid ja ehituspartneriks on Bildgren Ehitus. Muuseumi üürnik on Riigi Kinnisvara AS, muuseumi opereerib Eesti Mälu Instituut. Püsiekspositsiooni loovjuht on Martti Helde.