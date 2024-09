Puidusektor paljastas, mida riigilt soovib

Maaülikooli soovide seas on näiteks võtta valitsuselt õigus raielangi suurusega metsaraiet piirata, ettepanek langetada puude raievanust ning eemaldada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogust poliitikud.

Teadus- ja õppetööga raskesti seostatavad ettepanekud on allkirjastanud maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid. «Maaülikooli ettepanekud lähtuvad põhimõttest, et olulised ja ühiskonda mõjutavad otsused peaksid lähtuma parimast kättesaadavast teadmisest,» põhjendas ta. «Maaülikool on metsanduse valdkonna ainuke teaduskeskus, mistõttu pidasime meie kohustuseks oma teadmisi ministeeriumiga jagada.»