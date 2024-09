Kanadele koidab puuriajastu lõpp

«Tegeleme praegu väga tõsiselt loomakaitse teemadega ja see on üks neist,» ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE). Arutelud munakanade puuris pidamise keelamise üle on käinud juba mitu aastat. Ministri sõnul on teemat põhjalikult lahatud, korraldatud arutelusid lindlate pidajate ja loomakaitseorganisatsioonidega ning uuritud ka rahvusvahelisi kogemusi.