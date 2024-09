Zelenskõi sõnul on Ukraina võiduplaan täielikult valmis

«Täna võib juba öelda, et meie võiduplaan on täielikult ette valmistatud – kõik punktid, kõik põhirõhud ja vajalikud lisad koos detailidega. Kõik on välja töötatud. Praegu ei ole ega saa olla alternatiivi õiglasele rahule. Pole ruumi sõja külmutamisele ega muudele manipulatsioonidele, mis lihtsalt viivad Venemaa agressiooni teisele etapile. Ei ole ega saagi olla alternatiivi,» rääkis president.

Riigipea rõhutas samuti, et Ukraina vajab usaldusväärseid ja pikaajalisi julgeolekutagatisi.

USA ametiisikud on näinud president Zelenskõi võiduplaani ja usuvad, et see on strateegia, mis võib toimida, vahendas portaal Unian Ühendriikide ÜRO suursaadiku Linda Thomas-Greenfieldi sõnu teisipäevasel pressibriifingul.

Zelenskõi ütles esmaspäeval, et esitab plaani liitlastele järgmisel nädalal. Strateegia üksikasju pole avalikkusele avaldatud.

Thomas-Greenfield kinnitas, et USA on plaaniga juba tuttav.

«Oleme näinud president Zelenskõi rahuplaani. Me arvame, et see näeb ette strateegia ja plaani, mis võib toimida,» ütles suursaadik infotunni ajal maailmaorganisatsioonis.

Thomas-Greenfield lisas, et Ühendriigid loodavad järgmisel nädalal ÜRO 79. istungjärgu ajal Zelenskõi plaani maailma liidritele ÜRO Peaassambleel New Yorgis tutvustada.

Kuigi plaani sisu pole veel avalikustatud, siis toonitas presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teisipäeval, et see ei sisalda mingil viisil territooriumi loovutamist Venemaale.