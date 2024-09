Šveits eraldab Ukrainale erinevateks toetusteks 58,7 miljonit franki

Šveits on alates 2015. aastast eraldanud Ukraina digitaliseerimise arendamiseks juba üle 30 miljoni frangi. Koos partneritega on käima lükatud e-riigiteenuste portaal Diia, ellu viidud on riigi statistikatalituse reform, käimas on Mriya projekt ja kümned muud elektroonilised riigiteenused.