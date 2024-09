Stoltenbergi sõnul ei usu ta Putini punastesse joontesse

«On vale väita, et NATO liitlased oleksid konflikti osapooled, kui nad lubavad relvi kasutada Venemaa territooriumil olevate legitiimsete sihtmärkide vastu. Põhja-Korea ja Iraan pakuvad Venemaale märkimisväärset sõjalist toetust, mille seas rakette ja droone. Seda ilma, et neist saaks konflikti otsene osapool,» seletas Stoltenberg.

Stoltenbergi sõnul on ta sama meelt liitlastega nagu Suurbritannia ja Prantsusmaa, kes on toetanud Kiievile loa andmist kasutada Venemaa ründamiseks kaugmaarakette.

Samas rõhutas Stoltengerg, et nende kasutamiseks loa andmine on üksikute riikide ja mitte NATO asi.

«Putin on varem välja kuulutanud palju punaseid jooni ja olukord ei ole eskaleerunud. See puudutab ka NATO liitlaste otsest kaasamist konflikti. Putin ei ole seda teinud, sest ta mõistab, et NATO on maailma tugevaim sõjaline liit. Samuti mõistavad nad, et tuumasõda ei saa võita ja me oleme seda talle korduvalt selgeks teinud,» rääkis Stoltenberg.