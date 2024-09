Sirje Karis kohtumisel WHO esindajaga: kiire elutempo paneb meie vaimse tervise proovile

«Kiire elutempo, tehnoloogia areng ja info üleküllus seavad pidevalt proovile meie vaimse tervise. Noored vanuses 15–24 moodustavad vaimse tervise probleemide puhul riskigrupi, kus depressiooni ja ärevushäirete risk on nende endi hinnangul koguni kaks korda kõrgem kui elanikkonnas keskmiselt,» ütles Sirje Karis.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on kunstil positiivne mõju vaimse tervise probleemide ravis, haiguste ennetamisel ja taastusprotsessides. «Kunst ja kultuur aitavad edendada vaimset heaolu ja tervist. Üha enam nähakse sotsiaalseid retsepte ravi osana, kus arstid suunavad inimesi tegelema kunsti ja kultuuriga,» kõneles Sirje Karis. «Näiteks muuseumi külastus, kus tutvutakse ajaloo, kunsti või teadusega, pakub lisaks vaimuturgutusele ka hingelist tasakaalu.»

Samuti käsitleti Ukraina igakülgset toetamist meditsiini, rehabilitatsiooni ja vaimse tervise valdkonnas. Presidendi abikaasa tunnustas WHO tegevust Ukraina inimeste abistamisel ning meditsiinisüsteemi edendamisel. «Tulemuste saavutamise ja Ukraina igakülgse toetamise võti on koostöös. Eesti on pühendunud Ukraina ülesehitamisele ka tervishoiu sektoris,» kinnitas Sirje Karis.