Õiguskantsler näeb riikliku lepitaja ülesannete üle võtmises rollikonflikti

«Seda pole valitsus teinud. Võimalik, et kehtivas seaduses ette nähtud lahendus ei ole parim. Ilmselt on raske määratleda esmavajadusi rahuldavaid ettevõtteid ja asutusi nii, et loetelu ei muutuks liiga kitsaks ega liiga laiaks, oleks ajakohane ja selge. Samuti võib sellise loetelu koostamisel olla keeruline arvestada streigi ulatusest ja kestusest tingitud tagajärgi eri valdkondades (nt seda, mis juhtuks, kui streik hariduse valdkonnas kestaks kuude kaupa). Igal juhul pean vajalikuks, et enne riikliku lepitaja rolli võimalikku ümberkujundamist kehtestaks valitsus ette nähtud loetelu või lahendaks selle küsimuse muul põhiseaduspärasel moel,» sõnas Madise.