Siiani kulutatud miljonid ei ole kõiki digitaalseid elusündmusteenuseid endiselt inimesele lähedamale toonud

Praeguseks on valmis viie elusündmuse infoteenused – abiellumise, lapse sünni, lähedase kaotuse, kaitseväe kohustuse täitmise ja Eestis kohanemise infoteenused.

Riigikontroll tõi oma aruandes välja, et ehkki eesmärk, et abiellumise, lapse sünni või mõne muu elusündmuse puhul tulevad piltlikult öeldes teenused ise inimese juurde, püstitati juba 2017. aastal ja selle nimel on kulutatud juba üle 11 miljoni euro, pole seda eesmärki seni suudetud täita.