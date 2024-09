Põhikirja muudatused ja kohtusse pöördumine

MPEÕK esindaja, Tartu piiskop ja Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop Daniel Lepisk lausus siis, et nende otsused on tehtud, aga tehniliselt on vaja esitada kohturegistrisse protokollid ja põhikirja muudatused, mistõttu võivad asjad venida. Põhikirja muudatuste puhul on tema sõnul jutt kahest asjast. «Riigi jaoks tuleb administratiivsed sidemed ja nende mõju kaotada. Kuid need sammud, mida meie saame astuda, on kiriklikud ja lähtuvad kanoonilistest seadustest,» selgitas ta.