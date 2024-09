Vastupanuvõitlemise päeval heisatakse Eesti lipud.

«Eestlaste visa vastupanu 47 aastat väldanud Nõukogude Liidu okupatsioonile on meenutamist väärt,» ütles lipupäeva eelnõu esitaja riigisekretär Taimar Peterkop. «Otto Tiefi valitsuse ametisse asumine 1944. aastal on riikluse akt, mis taastas Eesti iseseisvuse mõnepäevases võimaluste aknas. Eesti taasokupeerimisega kaasnenud terror ja hirm ei heidutanud meid eestluse ideed südames edasi kandmast. See väljendus nii kodanikurühmade kui üksikisikute korraldatud vastupanuaktides. Riikluse seisukohast tuleb kordaläinuks pidada eksiilvalitsuse ja meie diplomaatide pingutusi selle nimel, et lääneriikide ei tunnustanud Eesti okupeerimist,» ütles Peterkop.