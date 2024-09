Liiklusteooria eksami küsimused uuenesid

Transpordiametist öeldi, et küsimuste uuendamise eesmärk oli eeskätt kaasajastamine. Samuti sooviti need muuta kategooriate põhisemaks. Nii teooriaeksamite küsimuste arv kui ka küsimuste juures olevate visuaalide arv on kasvanud. Visuaalide värvilahenduste valimisel on arvestatud inimestega, kellel on raskusi teatud värvide eristamisega. Sellel eesmärgil on visuaalidel markeeritud ka eksamisõidukid.