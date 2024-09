Kolmele Tallinna abilinnapeale esitati umbusaldusavaldus

EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas rääkis, et uus linnavalitsus on olnud ametis alates 26. märtsist 2024.

Abilinnapea Pärtel Peeter Pere ei ole suutnud Kallase sõnul oma valdkonnas teha parendusi, keerata ümber liikluskaost tekitavaid otsuseid, vaid selle asemel on hoogustanud ebaproportsionaalse linnaruumi ümbertegemist, mille lõppeesmärgina on abilinnapea Pere väljendanud autovaba kesklinna. «Mängivad kahekesi head ja kurja politseinikku, üks on autode sõber, teine vaenlane, aga tegelikult ajavad sama asja,» ütles Kallas.