Eestlasest melomaan on ainüksi tänavu käinud 66 kontserdil

Raja sõnul otsustas ta aasta alguses teha nimekirja kontsertidest, mida ta on külastanud ning tänaseks on kogunenud sinna jube üle mitmekümne elamuse. «Seal on muidugi paar nippi ja kui minna festivalile, siis saab korraga rohkem artiste ja kuigi enamus kontsertidest on mul täispikad, siis on ka mõned sellised, kus ma olen vaadanud artisti võib-olla 15 minutit,» rääkis Raja.