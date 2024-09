Seitsme aastaga 1,6 miljardit suurendab Eesti jõuõlga laskemoonaturul

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) põhjendas teisipäeval just sellise ajatelje tõmbamist muu hulgas sellega, et enne 2029.–2030. aastat ei ole soovitud mahtudes laskemoona võimalik turult kätte saada. Pevkur ütles ka neljapäeval, et kohe järgmisel aastal ei sõlmita kõiki hankeid lepinguteks, vaid need jaotatakse kümnendi teise poole peale laiali. Pevkur põhjendas seda Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) sellega, et oleks võimalik aastate jooksul muutuvate oludega (kasvõi näiteks tehnoloogiarenguga) kaasas käia. «Ma olen sügavalt veendunud, et on mõistlik jagada seda pikema aja peale ja on mõistlik seda teha niimoodi, et me jätame ka teatud puhvri.»