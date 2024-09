Gulevitš võeti kinni 2017. aastal Hispaanias, mil Eesti uurimisasutused olid teinud kindlaks, et Gulevitš korraldab kahe riigi vahelist ulatuslikku narkovedu.

2020. aasta augustis mõistis kohus Gulevitši küll 12 aastaks vangi, millest kandis karistust seitse aastat. Eesti seadus näeb ette, et kui karistusest on kantud pool, tekib kinnipeetaval võimalus taotleda ennetähtaegset vabanemist. Mullu detsembris otsustaski maakohus, et Gulevitš tuleb vabastada.