FOTOD Sarajevos avati esimene Eesti aukonsulaat

Eesti aukonsuliks Sarajevos nimetati Bosnia suurimas IT-ettevõttes töötav Amila Lagumdžija.

Välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakonna peadirektori Priit Kallakase sõnul loob aukonsuli määramine Sarajevosse Eesti ettevõtetele paremad võimalused kiires tempos areneva Bosnia ja Hertsegovina turule sisenemiseks.

«Eesti ettevõtetel on võimalus aukonsuli poole pöörduda ja uurida Bosnia ja Hertsegovinas tegutsemise võimaluste kohta ning aukonsul aitab võimalusel leida sobivaid kohalikke partnereid,» ütles Kallakas.

«Eelkõige näen koostööpotentsiaali info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja haridusvaldkonnas, kuna need sektorid on Bosnia ja Hertsegovinas kõige kiiremini arenemas. Samuti on potentsiaali vastastikuse turismi edendamises,» lisas Kallakas.

Eesti uus aukonsul Sarajevos Amila Lagumdžija ütles, et on väga suur au olla Eesti aukonsul Bosnia ja Hertsegovinas.

«See positsioon esindab uut silda kahe riigi vahel, mida ma väga imetlen. Eesti on näidanud, et väikesed riigid suudavad edukalt muutuda läbipaistavaks ja kaasavaks ühiskonnaks. Sarnaselt Eestile näitab Bosnia ja Hertsegovina, et tehnoloogiasektor koos teadmiste ja innovatsiooniga suudab vedada majanduse kasvule,» lausus Lagumdžija.

Eestil on üle maailma 195 aukonsulit üheksakümnes riigis. Aukonsulid tegutsevad vabatahtlikkuse alusel ja nende peamine roll on edendada Eesti ja asukohariigi suhteid, toetada Eesti ettevõtteid ja aidata Eesti elanikke, kui neil peaks abi vaja minema. Eesti suursaadik Bosnia ja Hertsegovinas on Raul Toomas, kes katab riiki Eesti saatkonnast Ungaris.