SAATUSEAASTA 1944 Klooga koonduslaager kui Natsi-Saksamaa kurjuse sümbol Eestis

Rügemendi juhtkonna vastu suunatud mäss oli ennekõike ajendatud antud hetke poliitilisest olukorrast ja sõdurite soovimatusest kodumaalt lahkuda. Samas ei saa eitada, et massimõrva toimumine vahetus läheduses ning selle tagajärgede nägemine kutsus äsja värvatud noorukites esile tugevaid emotsioone. Kodumaale jäänud mehed jagasid neid vahetult sündmuste järel ka kaasmaalastega, kes neile kodu poole rännates peavarju pakkusid. Kuid hilisem poliitiline olukord ja sündmuse enda ülim politiseeritus lõid olukorra, kus nii kodumaale jäänud kui ka läände põgenenud mehed on vast pigem eelistanud neid sündmusi mitte meenutada.

President Rüütel palus andestust

President Rüütel Klooga mälestuskivi avamisel. Foto: Peeter Langovits

Kloogale püsitati 2005. aasta suvel mälestuskivi Saksa okupatsiooni ajal Eestis tapetud juutidele, president Arnold Rüütel mõistis kivi avamisel kuriteod hukka ja palus andestust.

Kiri Klooga mälestuskivil ütleb: «Aastatel 1941–1944 rajasid Saksa okupatsioonivõimud Eestisse 20 töö- ja koonduslaagrit, kus tapeti tuhandeid mitmest riigist toodud inimesi põhjusel, et nad olid juudid. Siin asus Klooga koonduslaager.»

President Rüütel toonitas, et ajaloos toimunud kuritegusid inimeste vastu ei saa ega tohi unustada. «Ükski teine rahvas ei langenud nii totaalse ja jõhkra hävitamise ohvriks kui juudid. Seistes nüüd kohal, kus alandus, valu ja surm sai osaks nii paljudele süütutele inimestele, on raske leida sõnu.»

Rüütel nentis, et Eestil tuli Teise maailmasõja ajal taluda inimsusvastaste režiimide hävitustööd. «Eesti Vabariigi presidendina on mul valus, et meie riigi kodanike hulgas leidus neid, kes osalesid natslikes kuritegudes. Ei ole tähtis, mis neid inimesi selleks ajendas. Me mõistame nende inimeste teod hukka ja vabandame,» ütles president.