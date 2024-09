Tallinna haiglate liitmise kohta tehakse otsus hiljemalt aasta lõpuks

Tallinna linna ja sotsiaalministeeriumi ning rahandusministeeriumi esindajad arutasid tänasel kohtumisel Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna lastehaigla, Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla liitmise võimalusi, et vähendada linna piires dubleerimisi ja konkurentsi, aga ka IT-lahenduste ja tugiteenuste paralleelset arendamist.

Tulevikus võiks Tallinnas olla kaks nüüdisaegset meditsiinilinnakut, üks pealinna idaosas ja teine lääneosas. Uuendatud haiglavõrgu visiooni ja arengusuunad aastani 2040 esitab terviseminister Riina Sikkut valitsusele arutamiseks oktoobris.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa rääkis, et ühendhaigla loomise eesmärgiks on üks ja tugev haigla Tallinnas, mis on pädevuskeskuseks Põhja-Eesti piirkonnas kõikidel arstlikel erialadel ning samal ajal koduhaiglaks Tallinna ja Harjumaa elanikele.

«Põhifookus on tervishoiukorralduse sisulistel muudatustel ja teenuste integratsioonil. Ühtlasi tähendab see, et haiglad liitmisel lähtutakse nende haiglate tänastest tegevustest ja sisust,» ütles Mändmaa. Ta lisas: «Eesmärk on jõuda peamiste otsusteni hiljemalt selle aasta lõpuks.»

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase lausus, et töörühm on alustanud aktiivsete läbirääkimistega, kuid haiglate liitmise eelduseks on riigipoolne finantsiline plaan ja investeeringute garantii Tallinna haiglavõrgu arendamiseks.

Töörühma järgmiste ülesannete seas on otsustada liitmise juriidiline lahendus, rahaline mõju kui ka kava.